新的一年，大陸地方經濟佈局透過陸續召開的地方兩會釋放重要信號。目前除天津外，全大陸已有30省區市召開地方兩會，穩增長仍是2022年經濟工作核心，各地均提出明確的經濟增長預期目標。具體來說，穩工業、擴內需、促轉型為重頭戲，為企業紓困減負、激發市場主體活力成為關鍵發力點，一系列具體措施有望加快落地。

據《經濟參考報》報導，全力穩定工業增長成為不少地方的重要任務。其中湖南提出，實施「新增規模以上工業企業」行動，淨增1000家以上規模工業企業、1000家以上高新技術企業；遼寧也提出，制定實施三年行動方案，以工業振興引領全面振興，構建現代產業體系，加快建設數字遼寧、智造強省。

同時擴內需也是穩增長的重中之重。在擴大有效投資方面，多地強調「適度超前佈局重大基礎設施」，圍繞「兩新一重」等加快重大專案建設進度，除了「鐵公基」等傳統基建外，新基建重要性也進一步凸顯。

回顧大陸去年底的中央經濟工作會議提出，2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任。地方普遍強調把穩增長放在更加突出的位置，並明確了經濟增長的預期目標。

觀察已經召開地方兩會的30省區市中，有21個在2022年GDP增速目標設置在6％及以上。其中海南和西藏分別提出9％和8％的增速目標；安徽、江西為7％以上，且湖北、貴州、雲南為7％左右。