名模林志玲的母校、加拿大名校多倫多大學（University of Toronto）出包，春節期間宿舍提供紅包慶祝農曆新年，不過裡頭竟包冥紙，讓華人學生氣炸，校方後續道歉。

UPDATE: UofT student advocates, professors studying Chinese culture, and racial equity groups specializing in Asian-Canadian relations respond to the offering of joss paper (“hell bank note”) by graduate residence building.https://t.co/4zXgX5QXUG — The Strand (@strandpaper) February 4, 2022

綜合加拿大校園媒體「The Strand」、《多倫多星報》（Toronto Star）報導，農曆春節期間，多倫多大學研究生宿舍在宿舍大門的櫃台上擺放一些封面印有「新年快樂」中文字樣的紅包袋，慶祝農曆新年，不過學生打開紅包後赫然發現裡頭裝的竟是冥紙，紙鈔為一萬元面額，最上頭還大喇喇印有「HELL BANK NOTE」（冥紙）、「天地銀行」等字樣。

宿舍發冥紙紅包嚇壞多倫多大學的華人學生社群，這起事件隨即在網路上炸鍋，冥紙紅包的照片傳遍微信、Reddit、Instagram等社群平台。

出包後研究生宿舍團隊隨即發送電子郵件向宿舍學生致歉，指出沒有注意到紅包裡的紙鈔是不適當的，強調沒有惡意，並致上最深歉意。多倫多大學後續也發布聲明道歉，指出已經回收所有紅包，並且另外在學校的官方微信帳號上發布中文致歉聲明。

報導指出，傳統上紅包應裝現金，代表祝福收到紅包的人獲得好運，冥紙則是燒給神明及死去的祖先，是一種孝道的表現，展現對死者的尊敬。

加拿大賴雅森大學（Ryerson University）歷史系教授高云翔（Gao Yunxiang）表示，完全可以想像一個中國人打開紅包看到冥紙的驚嚇與憤怒，她說這代表希望收到紅包的人及其家人死亡。

她說如果是故意送這種禮物，等於意在挑起紛爭，這種作法等於是侮辱及挑釁，在農曆新年期間尤其嚴重，理應在新的一年累積幸運及財富的時刻，這個禮物等於是破壞一家人的好運。

針對宿舍不小心將冥紙包進紅包的作法，一名學生表示在多倫多很難找到冥紙，質疑校方的用意。

全加華人社會公義理事會（CCNC-SJ）項目負責人陳緯安（RyanChan）也表示，紙鈔上印有「冥紙」等字樣，應該不容易忽略。

許多學生也不滿校方在微信發布中文道歉信的作法，認為此舉是在降低事態發展，希望校方發布英文道歉信，讓更多人了解。