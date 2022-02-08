全台首創的「布可小星球」閱讀平台可提供幼兒園教師進行班級閱讀。（洪榮志攝）

閱讀需向下扎根！台南市政府教育局繼2020年8月推出適合高中、國中小閱讀的「K-12布可星球」閱讀平台，並創造963萬瀏覽人次後，8日宣布再度推出全台首創專屬幼兒園使用的「布可小星球」閱讀平台，希望幼兒每天能在師長的帶領下，共讀繪本好書並記錄學習歷程，讓他們覺得閱讀有趣又好玩，進而從小培養閱讀興趣。

市長黃偉哲認為，閱讀素養應該從小開始培養，在3C產品盛行的時代，如何培養幼兒的閱讀習慣，引發幼兒的閱讀興趣，是幼兒園與家庭都應該攜手合作的重要任務。「布可小星球」提供適齡與適性的205本好書，讓師生、親子透過共讀平台的資源，進行跨校、跨班閱讀的交流與分享。目前將先提供公幼使用，第二階段再提供準公幼，最後再擴展到一般幼兒園。

教育局長鄭新輝也說，「布可小星球」經過1年的準備，平台上205本專家推薦的好書，都附有提問單及評量單，可提供教師課程規畫及進行班級閱讀的資源。這些資源係由台南大學退休教授李連珠帶領本市幼兒園閱讀素養團隊，歷經多次修正後產出的心血結晶，不只幼兒園教師可以使用，家長也可下載參考，透過繪本共讀後與幼兒進行由淺至深的問題探討，提升幼兒詞彙量及語文表達能力。目標是每名幼兒每學年都能閱讀50本以上，以及100次以上的閱讀經驗。

教育局指出，「布可小星球」平台還提供豐富的教學資源，在「閱讀歷程」介面中，教師可紀錄與幼兒共讀的點滴；隨著班級繪本閱讀數量增加，「布可兄妹」還會陪伴幼兒到世界各地尋寶，從台灣出發，經過日本、中國、俄羅斯等，總共遊歷11個國家，過程中能夠欣賞到各國傳統服飾與吸收相關文化知識，具有趣味性與故事性。