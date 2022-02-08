男持刀搶劫彩券行遭警噴辣椒水 摀眼崩潰嘶吼 對峙影片曝（取自臉書「爆料公社二社」）

高雄小港區4日發生1名男子持刀搶劫彩券行，搶走現金16000元後大搖大擺離開，警方到場後與男子在大街上對峙，附近民眾紛紛圍觀嚇壞，男子不斷揮刀喊不要過來，警方也吼說把刀放下，最後警方趁機朝男子噴辣椒水，男子最後痛苦地摀眼尖叫，即遭警方壓制在地，民眾手機錄下的驚悚場面曝光。

影片中1名藍衣男子手持刀子在路中與2名員警對峙，員警當街不斷吼「刀子放下」，過程中還有另1男子拿椅子朝藍衣男背後逼近，但後來仍無攻擊，而藍衣男最後遭警方拿辣椒水朝眼睛狂噴，男子痛苦地摀住眼睛並揮舞刀子，最後一票員警上前將人壓制在地，男子則放聲大叫，附近住戶拍下影片在網路上瘋傳。

男子不斷揮刀喊不要過來，警方也吼說把刀放下，最後警方趁機朝男子噴辣椒水，男子最後痛苦地摀眼尖叫，即遭警方壓制在地，民眾手機錄下的驚悚場面曝光。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

整起事件發生在4日傍晚5時許，藍衣男持菜刀在鳳林路1家彩券行搶劫16000元，之後持菜刀徒步離開遭警方逮住，他隨即揮舞菜刀喊不要過來，警方在現場喝斥楊男將菜刀放下，但楊男仍不聽勸，情勢一度緊張，警方於是一左一右慢慢接近男子後，趁機朝楊男噴灑辣椒水。

當時楊男眼睛被辣椒水辣到一度睜不開，警方趁楊男低頭擦拭時，衝上前將楊男壓制，打掉手上菜刀，將他制伏在地；警方調查，楊男因無業，精神狀況不穩，恐嚇彩券行交付財物，得手1萬6000元，訊後依強盜罪嫌移送法辦。