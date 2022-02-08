在去年底取消歐盟部分鋼鋁材關稅之後，美國和日本周一宣布達成協議，將自4月1日起部分取消前總統川普時代對日本鋼鐵實施的進口關稅。

美國商務部與貿易代表署官員表示，美國將停止向一定配額的日本進口鋼鐵加徵25%關稅，這項措施的上限暫定為125萬公噸，超出的部分仍需要額外支付關稅。

此外，美國官員表示，應日本要求，這項新協議將鋁材關稅措施排除在外。該協議將於4月1日生效，並將要求日本採取「具體行動」，應對主要在中國的全球鋼鐵產能過剩問題。

美日聯合聲明中表示，日本6個月內將開始在國內實施適當的措施，例如反傾銷和反補貼稅，以及一些保障措施，或其他至少具有同等效力的措施，為鋼鐵業建立更為市場導向的環境。

與去年10月美國與歐盟達成的鋼鋁材關稅協議相似，這份美日達成的新協議要求從日本進口的鋼材必須完全在日本國內生產，才能獲得免關稅待遇，此舉旨在降低中國鋼鐵規避美國關稅的風險。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，這項協議將強化美國的鋼鐵產業，並確保該產業勞動力的競爭力、提供更多取得廉價鋼鐵的機會，並解決美國與我們重要盟友日本之間的一大爭議。