美股指數周一跌多漲少，今早日韓股市同步揚升。台股今日開盤上漲55.65點，為17955.95點，台積電(2330)持穩、航海王啟航，貨櫃三雄早盤成交放量、ABF載板三雄勁揚、電動車及第三代半導體等助攻，金融股又有大單急拉，指數最高一度衝至18033.68點，大漲百點以上。

分析師指出，台股開高震盪，早盤一度站上萬八關卡，17900是一個重要的支撐 只要電子股繼續領漲，後市應仍有高點可期。台股在過年前賣壓很重，由於美股在台股封關時間表現不錯，昨日開紅盤後，外資賣壓大幅減輕、中實戶也開始回籠，預期未來仍有加碼回補的動作，台股有機會持續彈升，不過預期個股輪動將很快速。

盤面上，台積電今以645元開出，晨盤維持平盤以上；ABF載板三雄南電(8046)領漲3%，帶動欣興(3037)及景碩(3189)上漲；PCB族群多頭人氣旺盛，台光電(2383)元月營收月增8.7%、年增29.3%，股價領軍衝鋒、強茂(2481)強漲8%以上；貨櫃三雄今日多空交戰激烈，長榮(2603)、萬海(2615)及陽明(2609)三檔個股成交放量；邊境鬆綁題材，觀光概念股開始點火，夏都(2722)、鳳凰(5706)等紛紛揚升。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股歷經11天休市期間，美股重要指數全數大漲，顯示已陸續消化對於聯準會升息進程及縮表的擔憂，一掃春節假期前台股面臨的疑慮。此外，台股基本面強勁，搭配高殖利率優勢，預料虎年開紅盤後有機會吸引低接買盤進場布局優質個股，指數本周有望站穩季線之上，並挑戰萬八大關。

葉獻文指出，從基本面來看台股確實無虞，主計處預估2021年第四季經濟成長率為4.88%，較去年11月預測值增加0.73個百分點，2021年全年經濟成長率概估也上修為6.28%，較原先的6.09%預測值上修0.19個百分點，主要受益於國內產能持續提升，出口動能大幅增加，挹注經濟表現，另一方面，晶圓龍頭大廠今年資本支出將擴大至400億美元至440億美元，此舉也將大幅提振2022年台灣經濟表現。