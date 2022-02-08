大陸多家機構統計資料顯示，今年春節期間重點監測城市新房成交面積較去年相比下降5成，其中，一線城市有所增長，二、三線城市下降明顯。

業內人士指稱，受疫情波動影響，中小城市返鄉置業潮仍相對低迷，大城市在「就地過年」下，購房者置業亦不活躍，成交規模繼續回落。預計2月後市場有望見底企穩回升，部分城市3月「小陽春」仍有預期。

《證券時報》援引中銀證券的統計，其跟蹤的47個城市2022年春節較2021、2019年春節新房成交面積分別下降47.9％和7.9％，其中一線城市增長顯著，較2021、2019年春節新房成交面積分別增長75.7％和262％，三線城市顯著承壓，較2021、2019年春節新房成交面積分別下降62.7％和85.6％。二線城市成交量較2021年春節下降60％左右。

中指研究院的監測資料也顯示，2022年春節期間（1月31日-2月6日），重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年春節相比下降51％。其中，受上海成交規模拉動，一線代表城市成交規模較去年春節有所增長，二線代表城市較去年春節降幅在五成左右。

從中指研究院監測的具體代表城市來看，北京春節期間主要以前期入市項目存量房源去化為主。打折促銷依然延續去年底的優惠策略為主，但整體優惠力度有限，部分專案去化依然較難。不過，北京二手房市場整體築底回溫，對新房市場的穩定或將起到積極作用。

深圳春節期間新房累計成交0.94萬平方公尺，市場仍相對低迷，觀望情緒較高，除個別網紅盤以外，多數樓盤去化都不理想。