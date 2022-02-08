少子化，帶旺全球自動化設備業需求有增無減，亞德客-KY及氣立兩家氣動元件廠目前訂單能見度維持1個月至1個多月，第一季接單及出貨可望優於去年同期，都訂出2022年合併營收及獲利追求兩位數成長的營運目標。

全球缺工，帶動自動化產業需求成長，亞德客及氣立等廠商接單未受0micron疫情擴散影響，不過元月出貨因大陸部分城市封城或客戶提前放年假而延後拉貨，呈現增減不一。

亞德客指出，亞德客元月前三週接單及出貨很旺，接單出貨比超過1，最後一週則因大陸部分客戶農曆年將屆，提前休假，延後至農曆年後拉貨，加上大陸有些城市因疫情而封城，也影響部分客戶出貨，是元月最後一週出貨不如之前熱絡的主因。然而自動化設備需求長期向上，需求只會延後，不會不見。

亞德客指出，今年過年提早到來，1、2月接單及出貨加總才能看出全貌，亞德客第一季接單及出貨有機會勝過去年同期。亞德客2022年營運目標是比氣動元件市場增幅再多增10％。

氣立表示，氣動元件接單到出貨，交期很短，氣立氣動元件訂單能見度通常1個月，大陸平湖壓鑄廠訂單能見度看到第一季末，整體訂單主要來自通用機械、機床、自動化設備及消費性電子等產業，元月業績會比去年同期及去年12月好一點。

氣立指出，氣立今年在消費性電子及自動化設備產業之外，也強化太陽能、雷射及半導體三大產業，目前接獲太陽能板訂單，2022年營收及獲利都是追求兩位數成長。