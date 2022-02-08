A股虎年首個交易日紅盤高收後，8日開盤下跌。上證指數開報3428點，跌1點，跌幅為0.03％。

香港信報報導，深成指開報13432點，跌24點，跌幅為0.18％。

滬深300指數開盤報4626點，跌7點，跌幅為0.17％，創業板指數開盤報2913點，跌4點，跌幅為0.16％。

各類股個別發展，電子訊息股跌逾1％，石油、有色金屬、金融、房地產、電力股偏軟，煤炭股升逾2％，水泥、鋼鐵股靠穩。

上證指數收跌近1％ 深成指跌0.5％
陸股虎年開紅盤 滬指大漲逾2％
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