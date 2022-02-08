滬指開盤跌1點 深成指跌0.18％ 10:202022/02/08 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股虎年首個交易日紅盤高收後，8日開盤下跌。上證指數開報3428點，跌1點，跌幅為0.03％。 香港信報報導，深成指開報13432點，跌24點，跌幅為0.18％。 滬深300指數開盤報4626點，跌7點，跌幅為0.17％，創業板指數開盤報2913點，跌4點，跌幅為0.16％。 各類股個別發展，電子訊息股跌逾1％，石油、有色金屬、金融、房地產、電力股偏軟，煤炭股升逾2％，水泥、鋼鐵股靠穩。 上證指數收跌近1％ 深成指跌0.5％ 陸股虎年開紅盤 滬指大漲逾2％ #開盤 #跌幅 #開報 #深成指 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒生指數收跌1％ 比亞迪重挫9％ 17:112022/01/28 財經 補漲效應 陸股7日早盤上漲近2％ 12:212022/02/07 財經 台股ADR疲弱 台積電豬羊變色、聯電跌逾5％ 10:492022/02/07 財經 陸股大漲逾2％ 鋰電、油氣股噴發 10:422022/02/07 財經 今開紅盤 台股迎補漲行情 04:102022/02/07 財經要聞 Meta蒸發逾5.5兆元 創美企單日市值最大跌幅 12:252022/02/04 國際 恒生指數半日下跌0.8％ 13:092022/01/28 財經 汽車、科技股帶頭衝 港股虎年開紅盤 恒指大漲逾3％ 04:102022/02/05 財經要聞 《韓股》韓股連5黑止步 仍創疫情來最大單月跌幅 15:572022/01/28 財經 台股拚返季線 紅包行情可期 04:102022/02/06 財經要聞 A股三大指數重挫 滬指失守3400點 15:402022/01/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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