非同質化代幣（NFT）在全球掀起業界跟進風！看好NFT商機，呢喃貓（MurMur Cats）及可愛動物搶匪集團（Rug Pull FRENS）兩大NFT社群聯袂創新賦能，首次與台灣最大線上訂房平台的亞洲遊（AsiaYo）及台灣最大民宿聯盟的厝味旅宿（H&）結盟，切入區塊鏈市場，主打虛實整合的旅宿服務。

從2月10日起，只要持有MurMur Cats或Rug Pull FRENS的NFT，就能享有在AsiaYo平台訂房最高8折的優惠！厝味旅宿H&創辦人許天亮表示，NFT的虛實整合將是產業重要趨勢，很開心與AsiaYo共同合作，打造結合NFT社群的旅遊產業鏈。

呢喃貓（MurMur Cats）是台灣知名的區塊鏈財經社群，由幾位幣圈千萬交易員所創辦，致力提供各種區塊鏈理財的相關知識的學習型社群。可愛動物搶匪集團（Rug Pull FRENS）是台灣知名的NFT國際藝術社群，由知名藝術家Raimochi創作，社群已有上萬名來自世界各地的成員。

亞洲遊（AsiaYo）為台灣最大線上訂房平台，房源涵蓋亞洲各國。在台灣更擁有超過4000家飯店、包棟、露營等特色旅宿。厝味旅宿則是以台灣最大民宿管理顧問團隊，與上百家在地民宿合作，除訂房外，也提供文化探訪旅遊行程，廣獲深度旅遊民眾喜愛。

在全球NFT社群積極在尋找與實體產業合作的浪潮下，上述四個單位「強強聯手」結盟合作，AsiaYo將提供20％訂房優惠，給予上述兩大NFT社群。業者透露，旅宿產業因看好NFT發展與社群的高黏著度與互動性，未來發展不可小覷！