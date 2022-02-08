華為近日傳出宣佈將發放2021年分紅，以預計每股1.58元（人民幣，下同），並據2020年報華為總股本約340億股來計算，此次華為將拿出超過500億（約新台幣2190億）作為員工分紅。加計公司員工持股計畫參與人數約12萬人，換算人均將分到逾40萬元（約新台幣170萬）。

根據《21世紀經濟報導》指出，參與分紅的前提是購買華為股票。其中收益最大的是華為老員工，早在90年代初就以很低的價格購買了大量公司股票。當時華為資金緊張，從銀行裡貸不到款，薪水發不出來，華為創辦人任正非只好把公司股份當做薪水發給員工，並承諾每年把稅後利潤的15％拿來分紅。

華為內部員工也透露，如今ESOP（員工持股）是根據績效考評來發放，且只有入職兩年之後，業績表現突出的員工才有資格。參照歷年分紅情況，即便2018年分紅低至每股1.05元，收益率也超過了10％，完勝市面上絕大多數理財產品。

但這兩年由於華為被打壓導致很多人離職。為留住人才，2019年底華為推出普通員工也能購買公司股票的補充細則，內部稱為「ESOP1」，讓入職滿5年的員工就可以買ESOP1、每年也可以參與分紅，但金額相對略少。