隨著科技越來越進步，不少網紅靠著高超的化妝技術或是直接用濾鏡修圖軟體，就能從普妹搖身一變成為女神。而近日網路上卻流傳一段影片，一名網美因遭哥哥「出賣」而原形畢露，讓不少網友全看傻眼。

在大陸網站上所流傳的影片中，只見一名來自山東皮膚白皙、五官精緻的網美，對著鏡頭比出勝利的俏皮手勢，接著貼近一旁的哥哥準備拍照，沒想到下一秒哥哥竟突然關掉濾鏡，讓這名網紅正妹當場露出「真面目」。她的臉型不僅比原來的瓜子臉圓潤許多，皮膚也變得黝黑，眼睛與唇色也沒有先前的氣質有神，似乎瞬間變了一個人，讓不少網友看了紛紛留言「不可思議」、「我再也不相信網路美照了」、「欺騙我的感情」、「根本換了頭」、「絕對只有親哥哥敢做這種事情」、「關掉濾鏡實在太悲劇了」引起網友熱議。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

而除了她之前，不久前一名來自葡萄牙的性感網紅加布里埃拉（Gabriela Carminatti），也曾在社群媒體上公開素顏時的模樣，但不一樣的是她不是遭人出賣，而是靠著高超的化妝技巧，讓自己從憔悴的大媽瞬間成為性感女神，極大的差異同樣讓網友們看傻眼，直呼「這是媽媽和女兒吧」、「我到底看了什麼」、「這太誇張了啦」、「再也不相信女人了」、「不敢相信自己的眼睛」。