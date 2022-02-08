台中市長盧秀燕8日在市政會議舉行新聞局長鄭照新布達典禮，新任新聞局長由資深媒體人鄭照新接任，並兼任市府發言人；面對年底選舉被視為戰鬥藍到位，鄭照新表示，加入奮鬥團隊很興奮，就任前向立委江啟臣與前高雄市長韓國瑜談過，對擔任盧、韓兩人新聞局長有何不同？他說，「兩人都是愛城市的人」。

是否為戰鬥團隊加入戰力？今日走馬上任的台中市新聞局長鄭照新說，不如說是奮鬥團隊好，一起來為台中市民奮鬥，創造台中市的美好願景。（盧金足攝）

鄭照新今天佩戴印製「2022」的口罩，展現新人新氣象，獲盧秀燕任命新任新聞局長宣誓就職後受訪表示，春節期間台中市府人事調度與擴充，希望他到台中市政府來服務，協助政策的宣導、新聞傳達，他會以清晰方式向市民做政策說明。

台中市長盧秀燕（左三）8日布達新任新聞局長由資深媒體人鄭照新（右）接任，原新聞局長黃國瑋調任市府有給職顧問兼任市府發言人（左）。（盧金足攝）

他表示，非常榮幸加入台中市府團隊，因為自己的母親從小住在台中，在台中跟市府團隊一起奮鬥，「非常榮幸與盧市長共事」。

是否為戰鬥團隊加入戰力？鄭照新說，不如說是奮鬥團隊好，一起來為台中市民奮鬥，創造台中市的美好願景。

他直言，獲盧秀燕邀請，感到非常的榮幸，擔任新聞局長會對於市民所在乎的，尤其是民生議題，比如最近雞蛋荒，或衛生紙、尿布等等，是不是可以控制物價等問題，是市民朋友現在最關心的事情。

「第一要務是來服務市民」，他表示，盡量解決市民所擔憂的問題，如實傳達給中央，與中央攜手合作努力，市府是整體團隊，市民所關心的政策，市府團隊是一體會努力打拚。

鄭照新曾擔任韓國瑜高雄市長任內的新聞局長，現在出掌台中市新聞局長，他說，服務的初衷一樣，只要市民朋友在乎跟關心的，都會為城市發展努力，無論是高雄、還是台中市民都非常可愛，值得奉獻服務跟奮鬥。

至於盧、韓兩名首長作風？鄭照新強調，「兩位市長對城市的愛是沒有分別的」，對外界將他歸為戰鬥藍，幫助盧秀燕年底拚連任，他說，不用有戰鬥藍等分別，服務是以台中市民為主。