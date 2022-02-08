行政院發言人羅秉成今日於行政院記者會宣告，針對日本福島周邊5縣市食品管制，將提出三原則三配套措施，調整管制，並排除障礙，解開纜繩，跨出與世界接軌的目標。

羅秉成指出，2011年日本發生東北大地震311核災，當時許多國家暫時採取對日本福島周邊產品、食品管制措施，台灣也在當年3月25日，公告對福島周邊5縣市全部食品，全部暫停輸入進口到台灣。

羅秉成說，日本11年來，採取比國際標準更加嚴格的管制措施，使相關食品風險趨降，因此世界各國陸續解禁放寬對日本食品的管制，包括加入CPTPP的11個會員國在內的40多個國家，都已完全解除管制。

羅秉成表示，美國、新加坡、以色列在去年完全解除管制，歐盟也大幅放寬，僅對少數品項要求進口時要檢附輻射檢驗證明。時至今日，仍維持日本福島周邊所有食品禁止輸入的國家，僅剩台灣及中國，就連香港及澳門都已放寬相關管制。

羅秉成指出，台灣是以科學證據，堅守食安的政府，台灣也是以外貿為導向的國家，要加入國際經貿體系，要加入高標準的CPTPP，不能自外於人、故步自封、無視國際標準證據。

羅秉成說，日本長期關切並期待台灣改變相關管制作法，當全世界絕大部分國家都朝向放寬管制的此時此刻，台灣無可迴避日本提出的合理訴求。經過充分溝通及討論，府院行政團隊、立院執政黨團及執政縣市首長，取得高度共識，台灣必須與時俱進，合理調整對日本食品長達11年的管制措施。

羅秉成表示，要向國人報告，正式提出務行可行的相關配套，並依《食安法》第4條第5項的法律授權，進行相關預告程序，以新代舊，提出三原則三配套，力求穩健、排除障礙，解開纜繩，跨出一步，航向與世界接軌目標。