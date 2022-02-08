9天連假結束，台北六福萬怡酒店推出「粵亮迎春、 海天雙饗」開工餐飲促銷活動，特別精選粵亮廣式料理兩道最熱門的主廚料理「靚皮烤鴨二吃」及「海石斑菲力料理」，即日起至3月31日，凡至粵亮廣式料理點購「靚皮烤鴨二吃」，價格2380元+10％，於平日（周一至週五）用餐就送「海石斑菲力料理」，價值690元+10％。若是假日用餐則贈「烤鴨第三吃」，可從荔灣艇仔鴨架小米粥、風沙韭銀炒鴨絲、翠玉白塔香爆鴨架、烈火白菜豆腐鴨架湯、蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆等風味料理五選一，每份原價380元+10％，烤鴨控立刻訂位享美味。

「靚皮烤鴨」因結合跳跳糖新奇口感成為饕客必吃美味，第一吃限定為「片皮鴨」，用菠菜馬告、紅蘿蔔刺蔥及全麥老麵等三色餅皮，佐以招牌甜麵醬、金蒜燒鴨醬、蜂蜜金桔醬，還有花生粉跳跳糖、桂花情人果、哈密瓜等多種配料，同時吃到經典及創意風味；第二吃及第三吃則是從荔灣艇仔鴨架小米粥、風沙韭銀炒鴨絲、翠玉白塔香爆鴨架、烈火白菜豆腐鴨架湯、蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆吃法中挑選，盡情品嘗各種風味。「海石斑菲力料理」為另一道熱門主廚料理，石斑肉質細緻，並具有低脂肪、高蛋白、富含各種營養素特色，再加上提供琉璃炒（清炒）、橄欖菜炒、雲腿金蒜蒸、豆撈白玉蒸等4種不同風味料理選擇，為聚餐桌上必點菜色。