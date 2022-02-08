大陸《法治日報》8日報導，作為中國「雙減」政策實施後的首個寒假，學生們一改以往「在家趕作業、輾轉輔導班」的高壓模式，迎來了更為輕鬆充實的假期生活。但面對首個「無學科培訓寒假」，不少家長則顯得有些手足無措。中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，伴隨「雙減」政策推進，中國義務教育階段將迎來變革，這個寒假是觀察成效的重要視窗，21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，「雙減」能否真正落到實處，根源還是要啃下中高考（中學與大學聯考）改革這塊「硬骨頭」。

對於「雙減」後家長的焦慮，北京市大興區某小學數學教師梁旭深有體會。今年寒假，學校響應「雙減」政策，不留書面作業，取而代之的是讓學生閱讀書籍、親子互動等多種形式的彈性作業。同時，給家長們重申了禁止假期給學生報班補習文理課程的要求。

對此，多數家長支持，但也有家長擔心既沒有書面作業，也不能上培訓（補習）班，會讓孩子在假期徹底「放飛」，不利於開學後盡快投入學習。梁旭指出，「雙減的有效執行需要學校教育方式和家長意識的轉變。」

儲朝暉認為，中小學校應考慮建立「家長學校」，指導家長科學進行家庭教育，同時要正確宣傳「雙減」意義，讓家長認識到家庭教育的重要性和學生綜合素質發展的必要性，而不是像某些地方簡單地要求學生簽署所謂的拒絕參加學科類培訓承諾書，這種方式並不能真正杜絕家長給學生「開小灶」，只能進一步加劇家長焦慮情緒。

熊丙奇也認為堵不如疏，從嚴監管校外學科類培訓機構的同時也應認真考慮學生、家長的現實需求。

報導指出，在各非學科類培訓中，體育類培訓的受歡迎程度尤為突出。在問及原因時，家長幾乎都提到一個理由：體育成績在中考（中學聯考）成績中的占比在不斷提升。

「這是家長最真實的內心寫照，也是當前應試教育下所帶來的必然結果。」熊丙奇一直在關注「雙減」政策，在他看來，「雙減」能否真正落到實處，根源還是要啃下中高考改革這塊「硬骨頭」。

「當前，我國中高考仍沿用考試分數、排名評價來錄取學生，基礎教育由此存在唯分數論、唯升學論問題。」熊丙奇擔心，在不改革中高考制度的背景下，推進減負措施，可能會陷入升學看分數、名次，減負要求不看重分數、名次的悖論。

在熊丙奇看來，如果繼續沿用單一的考試分數、排名錄取學生，基礎教育很難擺脫應試傾向，這種狀況下，學生的學業負擔難以真正減輕，家長的焦慮也不會真正消失，應進一步推進中高考制度改革，建立多元化評價體系。

儲朝暉對此表示認同，他補充指出，還應逐步實現學校之間教育資源的均衡，消除學校之間的等級差別。同時，要多措並舉提升職業教育吸引力，構建多元化成才管道。