2011年日本311大地震導致福島核災，日本福島等5縣市食品已被台灣禁止進口超過10年，行政院今（8）日上午10時舉辦「日本食品輸入管制措施」記者會，行政院發言人羅秉成宣布福島食品正式解禁，並稱「此事已獲得府院、地方共識」，記者會上也公布台灣把關方式，承諾會為民眾把關食品安全。

行政院食安辦主任許輔表示，台灣在2008年就訂定放射能相關檢驗標準，2013、2016年也進一步修正，目前是全世界最嚴謹的標準，以銫含量為例，CODEX的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍，換句話說台灣的標準比Codex、美國、歐盟都還要嚴格。他說，除了市場上的抽驗外，台灣在這10年間也在邊境為民眾的食安把關，主要分為書面審查、現場查核、取樣及送到專業實驗室接受檢驗的4步驟，已檢驗超過18萬件的日本食品，全數輻射檢驗均合格。

他說，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」，目前禁止福島周邊地區所有食品輸入的剩台灣、中國，各個國家都調整相關管制措施，包含所有CPTPP成員國均已完全解除管制。

許輔指出，我國主要管制量能放在邊境，其次則是市場的抽驗，四個步驟分別是書面審查、現場查核、取樣、由認證實驗室檢驗，過去10年針對日本食品的邊境輻射檢驗逾18萬件都合格，檢驗數量更是全世界是數一數二高。

他強調，假設有微量檢出，食藥署都會公布最新檢驗結果，包含品項、數據、產地、檢出數值以及後續處置方式都會公布，強調一切皆是公開透明。食藥署每日會將最新檢驗數據結果公布在網路上，包括檢驗日期、品項、產地、檢出數值及後續的處置方式等，確保資訊公開透明，供民眾檢驗。

許輔提及，政府過去6年中完成6份風險評估及調查，並用科學證據確保健康無虞，6項皆遠低於國際輻射防護委員會所訂每人每年額外曝露建議值1毫西弗。