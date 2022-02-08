本月5日大陸一架疑似大陸海監「運-12」運輸機飛過東引上空，雖然通過東引上空時間10多秒，但面對首次陸機公然「臨空」，地面部隊做了哪些相關警戒與因應，軍方仍未說清楚，是否空軍與陸軍的指管連繫出了問題?國防部每天都會公布西南空域大陸軍機侵擾狀況及因應作為，是否因此顧此失彼，反而對於西北空域不設防，相當令國人憂心，萬一未來成為常態南北箝制，對我方空防將是更大考驗。

據了解，空軍在馬祖設有雷達站，理應在第一時間就發現有航機進入領空，作戰管制中心就應進行廣播驅離，並通報馬祖防空飛彈部隊進行追監，同時也通報陸軍地面防空部隊進行警戒。

空軍在馬祖設有天弓防空飛彈部隊，陸軍也有配備雙連裝刺針飛彈及復仇者飛彈、防空機砲的防空連駐守，當時是否有進行追監，軍方也應該一併說清楚講明白，否則難以消除沒有作為的疑慮。

知情人士表示，由於是第一次突發事件，又在過年期間，我駐軍部隊並未做警告或驅離射擊。事實上，若是進行驅離警告射擊，已經視同開火，因此我方絕對會有所節制，但基本的廣播驅離則不能不做，但這點連軍方都不透露，讓外界相當疑惑。

陸軍東引地區指揮部表示，防區5日下午2時45分，發現不明飛行器掠過區域上空，即依規定應變處置，全程嚴密監控。軍方僅強調該機為民用雙螺旋航空器，至於機型與國籍，未做進一步說明。

大陸飛機飛過東引，刻意試探我方空防反應的意味相當濃厚，但若我方毫無強勢作為，未來若成為西南空域般成為常態化，台灣將面臨南北遭到箝制的窘境。

雖然有黨政人士表示，駐地軍方雷達雖有抓到，地防空部隊也有應變，但仍有疏失，顯示其中還是出了不小的問題，後續是否有進一步的檢討，也受到關注。