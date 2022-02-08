北京清華大學戰略與安全研究中心研究員、中國論壇特約專家周波表示，為讓上海合作組織在中東亞發揮更大作用，應該盡快讓阿富汗成為其會員國。喀布爾成為成員國的好處是，作為成員國，無論誰執政阿富汗政府，都必須防止極端主義運動蔓延到鄰國，另一方面能讓阿富汗快速融入該區域的政治經濟版圖，加快其政治經濟復甦。

周波指出，國際社會應該給塔利班一個兌現承諾的機會，尤其是因為阿富汗人民正在遭受世界上最嚴重的人道主義危機，而嚴冬、乾旱和國際援助的不足，令情況雪上加霜。據報導，該國4000萬居民中有一半以上面臨糧食不足的問題。

周波認為，作為上合組織實際領導人和聯合國安理會常任理事國，中國和俄羅斯應該敦促美方解除單邊制裁，並儘快解凍阿富汗超過90億美元的海外央行儲備。截至目前，拜登政府提供援助，但沒有直接與它所憎惡的塔利班政府打交道。同時，聯合國應明確列出塔利班必須滿足的條件，以換取解除制裁。

周波說，放眼未來，阿富汗需要成為上合組織成員國，才能使其避免看起來像一塊無路可走的飛地；問題在於何時，阿富汗於2015 年申請成為正式成員後，就一直在等待。「難道喀布爾只有在不再是問題的時候才能加入嗎？還是上合組織應該先讓它進來，再從內部解決問題？」

周波強調，讓喀布爾成為成員國的好處是，上合組織可以在緩解最壞情況方面發揮關鍵作用。作為成員國，無論誰執政阿富汗政府，都必須防止極端主義運動蔓延到鄰國。

周波還表明，成為成員國還能使阿富汗融入該地區的政治和經濟版圖，這一點對其未來的繁榮至關重要。畢竟，阿富汗60％以上的貿易是與上合組織國家進行的。

此外，周波說，阿富汗不僅是一個內陸國，而且也幾乎被上合組織國家包圍。如果阿富汗不穩定，上合組織就會受到影響。橫跨歐亞腹地已頗為艱辛，但如果上合組織想要變得更加強大，就應該勇敢地擁抱一個掌握著地區和平穩定關鍵的國家。