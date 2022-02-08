新北市勞工局將於11日上午10時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，邀請南亞電路板、Gogoro睿能創意、頎邦科技、信鼎、中興保全、欣葉國際餐飲等50家廠商共襄盛舉，提供2872個工作機會，其中科技業職缺就有1403個，歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍前往參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，參與11日就博會廠商，科技製造業占4成2、旅宿餐飲業占3成4、一般服務業及零售量販業占2成4。因台灣已是全球晶片製造的重心，科技製造業人才需求持續暢旺，加碼投資找人才，以因應後續的消費商機。待遇方面，科技製造業如新日興電控工程師薪資為50K起、桓達科技機構硬體工程師薪資為40K起；餐飲業如慕里諾國際餐飲廚師薪資為42K起，肉老大店經理薪資為40K起。另外現場兼職職缺約500個，有彈性工作時間需求的民眾，歡迎踴躍來應徵。

此外，活動現場還設有青年就業服務專區，對初次尋職、非典型勞動青年及嚮往多面向的斜槓青年，都有諮詢管道協助確立職涯方向，增進求職成功率；也有中高齡者、身心障礙者的就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務。徵才活動全程佩戴口罩、實聯制、量體溫及酒精消毒，面試區皆設置壓克力隔板，請參與民眾配合落實防疫規定。

活動詳情請上新北市人力網或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您）。