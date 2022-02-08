歐系外資針對創意(3443)出具最新研究報告指出，點出創意今年在NRE(委託設計)、Turnkey(量產)持續增長下，營運樂觀看待，維持創意中立評等、目標價500元。

歐系外資表示，創意去年第四季營收季增長37%，其中NRE(委託設計)成長69%、Turnkey(量產)成長28%，優於預期，主要是大陸伺服器AI客戶加速採用台積電(2330)的7奈米+CoWoS，包括BMC、遊戲機和AI晶片組客戶健康需求，帶動7奈米以下製程的量產營收比重成長，只是，儘管出現強勁反彈，但創意在第四季的NRE成長依舊低於預期的100%，原因就是有部分7奈米FPGA(Field Programmable Gate Array)邏輯晶片遞延出貨所致。

創意去年第四季營收49.1億元，季增加36.96%、年增加24.49%，單季稅後純益5.14億元，季增加22.97%、年減少15.47%，每股稅後純獲益3.84元，單季毛利率32.89%，季減少6.75個百分點，年減少9.15個百分點；創意累計去年全年營收151.08億元，年增加11.34%，累計稅後純益14.6億元、年增加71.76%，每股稅後獲利10.9元，毛利率34.62%，年增加4.62個百分點。

展望第一季，歐系外資表示，創意首季在季節性因素下，單季營收將出現雙位數下滑，7奈米項目因去年第四季所遞延的認列，會有低個位數成長。

歐系外資表示，看好今年創意在NRE和量產部分營收均會有雙位數成長，其中，預估NRE將成長23%，主要來自更多採用台積電4奈米、5奈米的CoWoS接案，包括3個AI項目和1個超級電腦項目，以及更多7奈米項目，且目前也積極籌備HPC客戶的3奈米接案。Turnkey(量產)則預計成長18%，動能來自大陸伺服器項目和非重複業務的增長，還有就是台積電針對晶圓代工的漲價，創意也可望受益。另外，創意今年IP業務可望貢獻2700~2800萬美元，較2021年倍增。整體來說，維持創意中立評等、目標價500元。