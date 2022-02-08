消息面：

1.媒體報導美國政府立場軟化，有可能與伊朗達成核協議，並解除伊朗原油出口禁令，周一國際油價連漲7天的升勢畫下句點。終場紐約期油收跌99美分或1.07%，為每桶91.32美元。倫敦布蘭特期油收跌58美分或0.62%，為每桶92.69美元。

2.歐洲央行總裁拉加德向歐洲議會表示目前並不需要急於升息以遏阻通膨，受此影響，周一歐元偏軟，美元指數在平盤附近徘徊，尾盤跌0.045%。歐元尾盤微跌0.03%，報1.1443美元。市場密切觀望美國將在周四公布的消費者物價指數（CPI），並預測一旦這項數據比預期更為強勁，聯準會可能在3月會議升息2碼（50基點）。

3.美國1月非農業就業人口大幅增加46.7萬人，使聯準會可能加快升息步伐的預期進一步升溫，美國10年期指標公債殖利率持續在高點徘徊，盤中一度站上1.941%，逼近2019年12月以來新高。

4.根據Coin Metrics數據，周一比特幣最高站上44500美元，創下1月5日來新高價，尾盤回落至44409美元。分析師表示，比特幣在去年10月底站上歷史高點6.7億美元，迄今已回落一段時間，周一的上漲純屬技術反彈。

5.美國通膨壓力不見放緩跡象，以及俄烏緊張局勢升高，在避險資金拉抬下，周一國際金價連漲第2天，並創下逾1周新高。紐約期金收漲14美元或0.8%，為每盎司1821.8美元，創下1月19日以來最大漲幅。現貨金尾盤報1820.23美元，盤中一度升至每盎司1824.7美元，創下1月27日以來最高價。其他貴金屬方面，現貨銀上漲2.4%，為每盎司23.02美元。鉑金跌0.4%，為每盎司1020.02美元。鈀金跌1%，為每盎司2261.51美元。