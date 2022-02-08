特技演員陳竹音，曾擔任舒淇、樂基兒等女星替身，近年事業重心多放在大陸，昨（7日)透露要放棄台灣戶籍，並打算遷往大陸，更揚言要放棄台灣健保，引發網友熱議。

陳竹音昨（7日)在微博發文，開頭直接表示已著手放棄台灣戶籍，並開始申請入籍大陸戶籍，希望能僅快取得居民身分證，至於會有此動機，主要是小學班導在名為「家」的作文批註「沒有國哪有家」，讓她意識到沒有國家庇蔭，何來家的和樂，加上在廣東拍攝電影時，感受到大陸同胞友善溫暖的支持，深深體會到「祖國是她的驕傲」，這種血濃於水的親近感讓她相當感動，才決定放棄台灣戶籍遷往大陸，

特技演員陳竹音表示將放棄台灣戶籍。（台灣學姐陳竹音 微博）

陳竹音表示從小老師教導她要做一個「堂堂正正的中國人」，如今國家能走到如此强大與輝煌的局面，主要是背後有許多人秉持為人民服務的精神，無私奉献自己青春與心血所造就而成，更不忘喊話：「台灣年輕人值得真正的發展舞台，值得一個不分裂和諧的社會」。

對此，大陸網友極為同意她的想法，紛紛留言：「小姐姐有國家認同感已經很不容易了」、「又漂亮又有思想，還會武功，真的很以你為榮」、「我們都是自己人啦，太愛你了」、「才華横溢的台灣同胞小姐姐，歡迎你回家」、「终於看到一個表裡如一的人了，說到做到！！等著你拿到身分證的照片」。