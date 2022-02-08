泰山家具展售場傳火警 現場竄濃煙全面燃燒 （翻攝自臉書社團ㄨㄚ是泰山人／新北報導）

新北市泰山區新五路一段今（8）上午9時發生1間傢俱展示販售場因不明原因發生火警，大量驚悚的濃煙竄天，連新莊地區的民眾都能看到。（消防局提供）

新北市泰山區新五路一段今（8）上午9時發生1間傢俱展示販售場因不明原因發生火警，大量驚悚的濃煙竄天，連新莊地區的民眾都能看到。（消防局提供）

泰山家具展售場陷火海 全面燃燒大量濃煙竄天嚇壞住戶（取自記者爆料網）

泰山區新五路一段家具展示販售場今天上午近10時傳出火警，由於家具易燃，火勢一發不可收拾，全面燃燒，現場竄出陣陣濃黑煙，消防局已派遣184名消防人員、67輛各式消防車輛前往搶救，目前無人員傷亡，詳細事發原因仍待釐清。