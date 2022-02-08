泰山傢俱展場陷火海 全面燃燒濃煙竄天 百餘警消灌救 10:462022/02/08 中時 戴上容 、 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市泰山區新五路一段今（8）上午9時發生1間傢俱展示販售場因不明原因發生火警，大量驚悚的濃煙竄天，連新莊地區的民眾都能看到。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰山家具展售場傳火警 現場竄濃煙全面燃燒 （翻攝自臉書社團ㄨㄚ是泰山人／新北報導） 新北市泰山區新五路一段今（8）上午9時發生1間傢俱展示販售場因不明原因發生火警，大量驚悚的濃煙竄天，連新莊地區的民眾都能看到。（消防局提供） 新北市泰山區新五路一段今（8）上午9時發生1間傢俱展示販售場因不明原因發生火警，大量驚悚的濃煙竄天，連新莊地區的民眾都能看到。（消防局提供） 泰山家具展售場陷火海 全面燃燒大量濃煙竄天嚇壞住戶（取自記者爆料網） 泰山區新五路一段家具展示販售場今天上午近10時傳出火警，由於家具易燃，火勢一發不可收拾，全面燃燒，現場竄出陣陣濃黑煙，消防局已派遣184名消防人員、67輛各式消防車輛前往搶救，目前無人員傷亡，詳細事發原因仍待釐清。 影片曝光！男持刀搶彩券行與警對峙 遭噴辣椒水狂吼壓制 女友邀啪啪問「弟弟準備好了沒」 他秒回讓她慾火熄了 #現場 #全面燃燒 #家具 #展售 #場傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化秀水電鍋燒焦釀住宅火警 消防人員破壞鐵捲門搶救 17:452022/02/05 社會 在家就能看台北燈節 陳美鳳陪你線上賞燈 04:102022/01/29 地方新聞 水陸空齊發迎賓 點亮南投燈會 04:102022/01/30 地方新聞 桃園醉男沒開燈自撞路邊車輛還肇逃 警上門抓人下場慘 19:482022/02/06 社會 韓國光州大樓搜救現場25公噸水泥崩塌 作業中斷 13:172022/02/02 國際 現場直擊！全台鬧蛋荒 基隆排隊「搶蛋」人潮比打疫苗還多 17:112022/01/28 生活 台灣大體育家族孫振 舞進紅白技驚四座 04:102022/01/28 時尚消費 炎亞綸逗郭靜模仿劉寶傑台下郭子乾搶麥 04:102022/01/29 娛樂新聞 內壢小客車「捲麻花」高掛號誌桿 現場影片曝 駕駛慘死 00:072022/02/04 社會 南投燈會主燈「虎哩旺」點燈 水陸空齊發迎賓 20:362022/01/29 生活 台東卑南鄉1樓平房全面燃燒 起火原因待釐清 20:512022/02/04 社會 2022台灣燈會明登場 球后戴資穎出任防疫大使 11:392022/01/31 生活 台南柳營2層樓鐵皮建築冒火舌 幸無人受困 14:362022/02/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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