英國倫敦大學日前在網站發出聲明，證實總統蔡英文取得倫敦政經學院的博士學位沒有問題，但仍引起不少討論，部分人士的質疑聲浪也未止息，資深媒體人蔡詩萍日前表示，「不肯醒來的人」終究不肯醒來。對此，旅美學者林環牆今反擊，痛批蔡詩萍的言論除了曝露對論文門的認知有問題外，更是犯了「只有立場，沒有是非」的嚴重雙標。

對於倫敦大學的聲明，蔡詩萍6日在臉書發出長文表示， 蔡英文總統的博士學位爭議，之所以被特定人士一再圍剿，其邏輯也很類似川普的邏輯，無論你倫敦政經學院也好，倫敦大學也罷，不管你怎麼說，反正這幾位特定人士就是能「找出瑕疵」、「發現漏洞」，說這裡不對那裡有錯，「說到底，就是不信就對了」！

對此，林環牆今（8日）透過臉書「獨立觀察」發文指出，自己建議蔡詩萍好好讀一讀「獨立調查報告」，或隨便挑幾篇「獨立觀察」的調查進展報告，再來談蔡英文的論文門會比較好，自己一向的認知就是：美國川普與台灣蔡英文，都是不折不扣的大騙子。

林環牆批評，蔡詩萍輕率地將論文門的調查簡化為「川普邏輯」，除了自曝對論文門的認知有問題外，更是犯了「只有立場，沒有是非」的嚴重雙標，同樣是大騙子，何以標準不一？最後，林環牆共勉：「自由人，堅守的是形而上的真善美的價值。被綁架的非自由人，汲汲營營的是形而下的幫派利益的地盤」。