7日晚間美股尾盤向下，科技股表現較差。港股8日早段開盤下跌，市場關注中美關係惡化。
香港信報報導，恒指開盤跌31點，報24548。國指開盤跌5點，報8583。科指開盤跌32點，跌幅為0.58％，報5497。
個股方面，藥明生物開盤大跌14.8％，報68.7港元。阿里巴巴開盤跌2.1％，報112.6港元。友邦開盤漲2.3％，報87港元。
美國商務部7日宣布，將33家中國企業納入「未經核實」實體名單，禁止美國企業向其輸出受管制技術或進行業務往來，名單內企業包括藥明生物及多家關連企業。
7日晚間美股尾盤向下，科技股表現較差。港股8日早段開盤下跌，市場關注中美關係惡化。
香港信報報導，恒指開盤跌31點，報24548。國指開盤跌5點，報8583。科指開盤跌32點，跌幅為0.58％，報5497。
個股方面，藥明生物開盤大跌14.8％，報68.7港元。阿里巴巴開盤跌2.1％，報112.6港元。友邦開盤漲2.3％，報87港元。
美國商務部7日宣布，將33家中國企業納入「未經核實」實體名單，禁止美國企業向其輸出受管制技術或進行業務往來，名單內企業包括藥明生物及多家關連企業。
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