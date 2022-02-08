衛福部飲食指南建議一天要吃滿3大營養素蛋白質、脂質、醣類才是健康飲食，有網友就好奇，若在有「天龍國」之稱的台北要吃得健康，一個月要花多少錢，引起網友熱議，多數人認為外食的話一個月至少1萬元起跳，還有人吃到2萬元，建議想省錢，必須在家煮且4人以上一起吃才會省。

一名網友日前在PTT發文，認為現代人三餐吃得健康應該是基本人權，不求要多美味，但國家讓每個人民都吃得健康，對整個社會是利大於弊，因此好奇大家在台北要吃得健康，一個月要花多少錢。

根據衛福部飲食指南，一天要攝取的三大營養素比例為蛋白質10-20%、脂質20-30%、醣類（碳水化合物）50-60%，每日飲食要涵蓋六大類食物：全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，能降低心臟血管代謝疾病及癌症風險。

文一PO出後，許多網友認為要飲食均衡，一個月至少破萬，「肉類現在很貴，傳統市場也一樣」、「外食便宜的大概都不夠健康」、「外食一天600元，一餐至少要200到300元以上，早餐不算的話」、「一個月至少1萬2~1萬8千元，加上早餐就會破2萬元」、「健康便當150元*2、早餐60元、水果40元，一天算400元」。

也有省錢達人認為，自己煮最省錢，「自煮大概8千元左右，要看菜價，菜價波動比肉大」、「自煮要省，開伙人數至少要4個人以上」、「健康、自己烹調，一天300元左右」，還有人建議，「外面便當都用白開水過油也很健康啊，只是很難吃」。