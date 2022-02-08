雲林縣「北港燈會原鄉」活動規畫6大光環境，迎賓1個月。（張朝欣攝）

雲林縣政府以「燈會原鄉在北港」為主題，在北港鎮規畫「2022北港燈會原鄉－相癒北港，希望嫣然」活動，將於本月12日登場，為期1個月，8日記者會由雲林縣長張麗善介紹6大光環境，邀全台民眾一起來感受燈會原鄉的魅力。

北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今已超過半世紀，從此帶動了全台燈會熱潮，可說是台灣花燈的原鄉，當時的電動花燈獨步全台，元宵到北港看花燈，是老一輩民眾難忘的回憶，雲林縣政府因此規畫充滿懷舊氛圍的「北港燈會原鄉」活動。

張麗善8日率縣文化觀光處處長陳璧君等人，前往6大光環境之一的北港水道頭文化園區，為大家介紹活動內容，6大光環境包括北港朝天宮、義民廟、顏思齊紀念碑圓環、水道頭文化園區、老街巷弄燈區、縣定古蹟10角水塔。

張麗善表示，以往燈會規畫都以主燈為中心，將各式花燈集中在1個區域方便民眾觀賞，但今年為了防疫，縣府改以6大光環境的方式呈現，整個北港市區都是燈區，避免人潮過於集中，讓元宵賞燈不僅有新意，更可分散人潮確保防疫安全。