大陸國家主席習近平在人民大會堂6日會見阿根廷總統費南德茲，雙方發表《聯合聲明》，簽署相關一帶一路諒解備忘錄。中國社科院拉美所國際關係室副主任周志偉表示，在美國不斷施壓的「干擾」下，阿根廷力挺「一帶一路」倡議體現阿根廷政府維護多邊主義的態度。他更呼籲，中阿可加強南極治理合作。

周志偉接受大陸《21世紀經濟報導》時稱，中阿簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄等檔體現了兩國深化雙邊合作的規畫性和計畫性。檔的簽署有助於進一步完善雙邊合作的政策框架，提高合作效率，挖掘合作潛力。

周志偉說，在去年12月9日美國舉辦的所謂「民主峰會」上，費南德茲指出，民主就像和平一樣，不能通過制裁或者武力手段強加給他人。「這也體現了，阿根廷在外交理念上與中國有相通之處。」

周志偉指出，迄今，中國已與包括阿根廷、智利、祕魯等在內的20個拉美國家簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄。此舉可看作國際合作的一個慣例，也是在「一帶一路」框架下深化和拓寬雙、多邊合作的重要一步。

他進一步解釋，簽署「一帶一路」諒解備忘錄一方面體現出簽署國之間具有較好的互信程度以及開展務實、有效合作的政治意願，另一方面有助於推動「一帶一路」高品質發展，特別是促進拉美地區的互聯互通與一體化水準。

周志偉認為，阿根廷近年來經濟持續低迷，在新冠疫情衝擊下債務問題更加艱巨。如果阿根廷能夠更有效、更充分地依託「一帶一路」政策框架開展貿易、投資等領域的合作，運用中國市場的消費潛力提振阿根廷的出口，那麼將利好其經濟的復甦。

考慮到阿根廷所處地理位置、資源稟賦、技術水準等情況，周志偉稱，未來中阿可圍繞以下領域開展合作：首先，目前中國在阿根廷巴塔哥尼亞設立了考察站，後續兩國可進一步深化在航太觀測領域的合作

此外，周志偉認為，考慮到阿根廷靠近南極的特殊區位，建議兩國拓寬在南極科學考察、南極治理等領域的合作；再者，阿根廷擁有較長的海岸線，在深海油田儲備方面存在潛力，未來兩國可強化相關合作。