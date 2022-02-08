高雄港1名引水人確診，但因他至少5次不甩官方採檢通知，確診後導致百人遭匡列，讓高雄市長陳其邁怒喊開罰，依《傳染病防治法》可處6萬至30萬元罰鍰，不僅如此，就連交通部航港局決定依違反《商港法》開罰20萬元，其餘41明引水人昨今日都正在二採中。

高雄港一名確診的引水人(案19244)，近期曾接觸過多達40艘輪船，且接獲至少5次官方通知又多次未按照規定採檢，讓高雄市長陳其邁怒喊開罰，將依《傳染病防治法》可處6萬至30萬元罰鍰。除此之外，航港局南部航務中心也證實，交通部航港局將依《商港法》第36條告發，將對該名引水人開罰20萬元。

高雄港一共有42名引水人，除1名確診案例外，其餘41人已分批開始進行PCR採檢，一採都是陰性，昨、今對2月5、6日已篩檢人員做第2次篩檢，最晚明早就能得知所有人員採檢結果，航港局南部航務中心主任張博彥強調，如果通知採檢應到未到篩檢是不能上工的。

高雄港今(8日)也將持續於港區設置8處篩檢站26線，供從業人員篩檢，會依照現場狀況而加派及增設。臺灣港務公司將從9日起將於各管制站派員查核，如查無2月7日、8日篩檢資料者禁止進入港區工作，未來要進入港區工作，應提出3日內PCR陰性證明，且需自費至醫療機構進行篩檢。