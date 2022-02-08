行政院宣告放寬日本福島食品管制 羅秉成：排除障礙、解開纜繩

行政院宣布「福島食品解禁」，並且提出3原則、3配套，商總主席賴正鎰擔心民眾對於日本進口的信任度會下降，所以政府一定要100％嚴格把關。

行政院今日宣布，將以「三原則」、「三配套」解禁日本福島等五縣食品進口台灣，三原則包括回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為國人食安把關；三配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求雙證證明（即輻射安全證明＋產地證明）、福島五縣食品於邊境進行100％檢驗。行政院發言人羅秉成並稱此事已獲得府院、地方共識。

賴正鎰表示，過去政府常以開放福島食品與CPTPP掛勾，但是加入CPTPP的關鍵因素，並非只有日本，其他國家意見也很重要，政府過於誇大開放福島食品與加入CPTPP的關係。

其次，過去台灣對於日本的商品都是開放的，只是對於五縣市確商品有輻射的疑慮而禁止進口，賴正鎰表示，實有民眾表示，開放之後，後會擔心吃到含輻射的食品，所以對日本商品、食品信任度會下降，進而影響銷售日本商品或者日本料理店的生意與商機。

賴正鎰表示，政府如果要開放福島商品，海關就要落實100％逐批檢驗，不要到最後鬆懈影響民眾的健康。