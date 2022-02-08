21天連續新增後 北京首次單日無增加本土病例 11:002022/02/08 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據北京市衛健委消息，2月7日0時至24時，北京無新增本土確診病例。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據北京市衛健委消息，2月7日0時至24時，北京無新增本土確診病例、疑似病例和無症狀感染者；新增1例境外輸入確診病例和8例無症狀感染者，無新增疑似病例。 從北京市衛健委網站資訊可以發現，1月17日以來，北京已連續21天報告出現新增本土確診病例。2月7日是22天以來，首次單日未出現新增本土確診病例。 北京本輪疫情自2022年1月15日開始，已累計報告120例本土新冠病毒感染者。 日本新增確診逾10萬例 東京增2.1萬例多地創新高 東京增1萬7526例創週日新高 橫濱群聚7人死亡 #新冠肺炎 #大陸 #確診 #本土病例 #北京 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園日翊物流10染疫 未來5天關鍵期 04:102022/02/05 生活新聞 香港確診增614例 單日恐將破千 04:102022/02/08 產業財經 日本新增COVID-19確診9.5萬例 101人死亡 19:542022/02/04 國際 陸國家衛健委：新增本土確診65例 廣西64例、天津1例 09:222022/02/08 兩岸 法國單日新增逾27萬例 確診累計破2000萬例 11:162022/02/04 國際 本土昨新增14例 陰轉陽多 04:102022/02/07 財經要聞 李克強見譚德塞 病毒溯源加強合作 04:102022/02/07 產業財經 港今增342例確診全為本土病例 連續兩天單日破300例 17:222022/02/06 兩岸 新竹又震！鄭明典話剛說完無新增 「馬上來兩起」 12:072022/02/05 生活 美國染疫病歿者 3月恐破100萬人 04:102022/02/06 焦點要聞 BMW 2022年春季產品更新通報，iX新增遠距自動停車輔助功能 16:442022/02/07 汽車情報-新車試駕 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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