據北京市衛健委消息，2月7日0時至24時，北京無新增本土確診病例、疑似病例和無症狀感染者；新增1例境外輸入確診病例和8例無症狀感染者，無新增疑似病例。

從北京市衛健委網站資訊可以發現，1月17日以來，北京已連續21天報告出現新增本土確診病例。2月7日是22天以來，首次單日未出現新增本土確診病例。

北京本輪疫情自2022年1月15日開始，已累計報告120例本土新冠病毒感染者。