拖鞋上有姓名 關鍵線索讓警及時攔截阿嬤時空旅遊

台中1名77歲有失智情形的劉姓阿嬤年節期間想念住在北港的換帖姊妹，竟趁家人不注意跑到市區想轉乘客運前往北港，員警眼尖發現其所穿的拖鞋上寫有姓名，懷疑阿嬤曾有走失紀錄，便先協助聯繫家屬。而阿嬤的兒子接獲警方來電鬆了一大口氣，遠從石岡區趕來派出所接回母親，感謝員警讓他春節假期不用為母親掛心，能和母親一起安心過節。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員蔡孟涵、李濰農日前下午14時許執行巡邏勤務時，獲報東區台中轉運站疑有迷失老人需要協助。經了解，家住石岡區的劉姓阿嬤因為想念住在北港的換帖姊妹，臨時起意搭乘公車到轉運站，想轉乘客運前往北港探望妹妹，只是阿嬤講話不太清楚，站務人員聽不懂她想去的目的地，便找來正於轉運站周邊執勤的員警協助。

員警眼尖發現阿嬤腳上穿的拖鞋寫著名字，懷疑阿嬤可能曾經走失，一邊安撫阿嬤陪她聊天，一邊請同仁透過警用系統查詢，順利聯繫上阿嬤的兒子。果不其然，其子接到電話鬆了一口氣，表示自己找了媽媽許久，立即從石岡趕來東區接回母親。

阿嬤兒子表示，媽媽開始有失智症狀後，經常提起十多年未曾聯絡的結拜妹妹，這兩年也曾經二度獨自搭乘客運跑到北港，竟也成功和妹妹相會，由阿姨通知他到北港接回，慶幸今天媽媽還沒上車，就被員警成功「攔截」。

他也說，媽媽戴不住愛心手鍊，更對陌生人很有戒心，過去曾嘗試申請居家照護及送餐，無奈媽媽都無法適應，他要兼顧生計跟照顧媽媽實在是分身乏術，只要母親一跑出門，他就不停在期盼尋獲母親的那通來電。今天發現母親跑出門，心想如果找不到媽媽，這個年真的不知該怎麼過，接到員警來電通知時，心裡真的萬分感謝。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，或在其身上物品標示便於聯絡的資訊，以利走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。