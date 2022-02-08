廖姓老翁失蹤40多小時，台中市山海屯救援協會出動搜救犬，徹夜搜索。（台中市山海屯救援協會提供／黃國峰台中傳真）

搜救人員發現老翁時，老翁意識清楚、雙腳受傷，於是合力將他抬上車。（台中市山海屯救援協會提供／黃國峰台中傳真）

廖姓老翁的休旅車，疑因要掉頭，而卡在產業道路上。（台中市山海屯救援協會提供／黃國峰台中傳真）

搜救人員發現老翁時，老翁意識清楚、雙腳受傷。（台中市山海屯救援協會提供／黃國峰台中傳真）

搜救人員發現老翁時，老翁意識清楚、雙腳受傷，並遞上水給他止渴。（台中市山海屯救援協會提供／黃國峰台中傳真）

台中市霧峰一位年約70歲的廖姓老翁，5日傍晚開車外出後就沒回家，家屬焦急往自家位在霧峰山區的果園尋找一晚未果，6日向警方報案，終於在7日下午在近桐林山區的一間土地公廟附近找到雖雙腳受傷，但其他無大礙的老翁，讓家屬鬆了口氣。

年約70歲的廖姓老人家，5日傍晚獨自開著休旅車外出，直到晚上一直都沒回家，老翁身上沒帶手機、證件，加上近日氣溫寒冷，讓家屬非常焦急，研判老翁應該前往自家在霧峰坑口里的果園，於是自行前往山區找尋。

家屬在一處產業道路發現老翁的休旅車疑是要掉頭，左後輪懸空而卡在路上，但老翁則不見蹤影，家屬尋找一晚後，於6日向霧峰分局霧峰派出所報案，員警隨同包括霧峰消防分隊、台中市山海屯救援協會、坑口里守望相助隊等上山搜尋。

在老翁休旅車所停放產業道路附近，搜救人員找到一住家，民眾表示老翁曾跟他談話，因為附近都沒電話，需徒步下山尋求幫助，於是帶老翁到新生路，並指引他方向，老翁便獨自下山。

搜救人員6日搜尋至次日凌晨仍找不到老翁，7日員警續與山海屯救援協會、坑口里守望相助隊員等約25人，還有一隻搜救犬再度上山找人，山海屯救援協會搜救人員研判老翁在往新生路下山時，疑是天色太晚，又折返欲待在車上過夜，不過因此在分叉路時走往桐林山區，於是轉往桐林方向搜索，終於在7日下午1點多，在距離其車輛停放處2.2公里外，近桐林山區產業道路上，找到失蹤40多小時的廖翁。

警方指出，找到老翁時，老翁意識清楚，僅雙腳受傷行動不便，擔心失蹤40多小時的老翁身體虛弱，召來救護車救援，經救護人員初步檢查，除雙腳受傷外，老翁生命跡象穩定，意識清楚，由家屬隨同至醫院觀察。

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