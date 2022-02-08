第1批日本福食何時解禁 羅秉成揭開放時間表

日本福島等5縣市食品因受311福島核災影響，已被禁止進口超過10年，行政院今（8）日上午10點舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布福食（核食）將解禁。至於何時開放，行政院發言人羅秉成表示，10天預告期後，若順利的話，2月下旬會進行公告。

行政院宣布，將以「三原則」、「三配套」解禁日本福島等五縣食品進口台灣，三原則包括回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為國人食安把關；三配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求雙證證明（即輻射安全證明＋產地證明）、福島五縣食品於邊境進行100％檢驗。

針對媒體提問，福食正式開放是否有時間表？第一批福食開放時間為何？羅秉成表示，預告時間是10天，大概2月28日截止，而預告是讓各界在這時間表示意見。

羅秉成強調，2016年以後，針對此議題已做了相當的社會溝通跟對話及意見收集，也辦了10幾場的專家會議或公聽會，也就民間團體的建議，這幾年來政府檢討、改善、精進做為都有所回應，所以並非就讓事情等著通過。

羅秉成續指，只有把自己的檢驗能量、安全標準提高到國人有信心的時刻，我們才決定，也不是跟風，世界大多國家開放我們就跟著開放，還是在科學證據、國際標準底下來保證國人健康。

而在10天預告期後，羅秉成說，會再加以整理，盡速公告，如果順利的話，2月下旬會進行公告。