忙到加錯料還是故意？1名網友日前點外送鐵板麵套餐，並備註加顆蛋，沒想到餐點送來時盒內沒有蛋，他喝著附餐美式咖啡，最後才發現咖啡杯底「出現1顆生蛋黃」瞬間傻眼，笑說「2022開工第一喝『美式蛋』！」其他網友則說「店員神邏輯」、「根本黑暗料理，店員忙到邏輯死亡了嗎」。

該網友在Dcard上發文表示，他日前叫外送早餐，點了1份鐵板麵套餐，套餐的附餐飲料是美式咖啡，他在填外送表單時還額外勾選「加蛋」，不過等到餐點送達，卻發現鐵板麵裡沒有加蛋，原本以為是店家太忙忘記加，想說算了，但開始喝美式咖啡，喝到最後竟發現咖啡底竟有1顆「生蛋黃」。

點外送鐵板麵加蛋 店家在附餐咖啡「打顆生雞蛋」他傻眼（取自Dcard）

該網友說，該杯咖啡的杯底被發現有1顆生蛋黃，蛋黃旁還有一絲絲半透明不明物體，懷疑是蛋白遭熱咖啡煮熟，他說還好他習歡撕開封膜喝，不然用吸管的話就將整顆蛋吸入口了，事後向客服反應，對方稱退回付款並優惠券，他事後將影片PO上網並笑說「2022開工第一喝『美式蛋』」。

其他網友則留言「笑死，這是在整人吧」、「咖啡加蛋，這種新產品也是挺奇特的」、「美式加蛋到底是什麼地獄料理？還以為是巨石強森特調」、「好噁要是他雞蛋品質不ok，根本不只會害人拉肚子」、「這是美式鹹豆漿的概念」、「店員神邏輯？」「根本黑暗料理，店員忙到邏輯死亡了嗎」。