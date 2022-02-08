半導體測試介面廠穎崴(6515)受惠新客戶及產品布局效益顯現，2022年1月合併營收雙位數「雙升」創同期新高、歷史第四高。公司對今年展望維持樂觀，預期上半年將顯著優於去年同期，目標維持逐季成長。法人看好首季淡季持穩高檔，全年恢復雙位數成長動能。

穎崴股價元月初觸及448.5元、創近1年高點後拉回，封關前下探342元的2個月低點後止跌回升，今（8）日開高上漲1.34％至379.5元，惟隨後因賣壓湧現而翻黑、小跌0.67％至372元，表現遜於大盤。三大法人昨日小幅賣超18張。

穎崴因貿易戰影響客戶需求，2021年前三季稅後淨利2.5億元、年減39.3％，每股盈餘（EPS）7.46元。不過，隨著新客戶及新產品布局回穩，營運動能自第三季起顯著回升，第四季營收創9.44億元新高，使全年營收達28.87億元，僅小減0.77％、仍創歷史次高。

受惠新客戶及產品布局效益顯現，訂單需求明顯增加，使穎崴2022年1月自結合併營收3.14億元，較去年12月2.76億元成長達13.57％、較去年同期1.99億元成長達57.85％，改寫同期新高、亦創歷史第四高，成長動能持續暢旺。

穎崴先前法說時指出，受惠5G及高速運算（HPC）等應用，市場對高速、高頻的高階測試治具需求與日俱增，美系大客戶產品多屬高階應用，毛利與產品均價（ASP）較高，配合台灣智慧手機應用處理器（AP）客戶逐步穩定出貨，今年營運將更關注客戶結構與產品組合。

穎崴預期，今年高毛利的同軸測試座（Coaxial Socket）可望顯著成長，有助產品組合優化並提升毛利率，而老化及其他測試座亦可望分別有雙位數、個位數成長，期盼未來幾年營運均能維持逐季走揚表現。

法人認為，雖受淡季工作天數較少影響，穎崴首季營收估較去年第四季高峰略降，但在美系及台系客戶需求穩健挹注下，仍可望持穩高檔水準。在美系客戶推出新品、新款5G手機持續推出帶動下，看好穎崴今年營收可望恢復雙位數成長動能、獲利亦將重返成長軌道。

穎崴探針卡目前全數委外製造、測試底座自製率約25％。為提高產品自製率，去年3月於高雄動土建立新廠，預計2023年首季完工、第二季量產。董事長王嘉煌表示，新廠約6成面積將用於生產探針，希望透過提升探針跟測試座自製率，可望進一步提升毛利率。