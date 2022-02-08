MeNGo月票分為一般全票以及學生票，交通局今(8)日宣布，優惠措施將延至今年底為止。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

交通局推出「無限暢遊」、「公車暢遊」、「公車＋客運暢遊」及「渡輪暢遊」等4項優惠方案，並提供200元、249元不同優惠額度，最高現省50％約近2000元。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市交通局MeNGo月票分為一般全票以及學生票，從2018年9月推出後，至今銷售超過22萬4000張，使用超過1300萬次；交通局去年8月至12月底，推出無限、公車、渡輪以及公車加客運等4種「暢遊」方案，並提供200元、249元不同優惠額度，讓上班族或學生族最高可省近2000元，因此5個月內銷售逾2000張，由於銷售量激增，交通局今（8）日宣布，該項優惠措施將延至今年底為止。

高市交通局指出，MeNGo月票分為一般全票以及學生票，從2018年9月推出後，至今銷售超過22萬4000張，使用超過1300萬次；去年8月起，交通局推出「無限暢遊」、「公車暢遊」、「公車＋客運暢遊」及「渡輪暢遊」等4項優惠方案，並提供200元、249元不同優惠額度，最高現省50％約近2000元，吸引不少搭乘大眾運輸的民眾購買。

交通局局長張淑娟表示，該項優惠措施從去年8月至12月之間，販售月票從6000多張成長至8000多張，由於刺激銷售量，為持續激勵使用公共運輸取代私人運具，減少交通事故發生，並節能減碳，因此今年再度加碼，將該項優惠延長至今年底。

交通局指出，一般全票加碼方案及學生青春專案優惠延長，其中「無限暢遊」全票原價1499元、優惠價1250元，學生票原價1299元、優惠1099元；「公車暢遊」全票479元、學生票199；「公車＋客運暢遊」全票1499元、優惠1260元，學生票1299元、優惠1050元；「渡輪暢遊」全票1800元，學生票原價1600、優惠1400元，乘客每月最多節省近2000元。

此外，由於台灣燈會在高雄，即日起至2月28日，交通局也推出「MeN Go 24小時五行暢遊碼」，燈會專案價只要99元，還贈送限量的虎爺小提燈，24小時內可無限次搭乘捷運、輕軌及公車，渡輪免費2次，並享有YouBike 2.0不限次數前30分鐘免費騎乘。