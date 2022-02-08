「制裁」經常是聯合國安理會穩定國際局勢一項常見手段，比如安理會過去就曾多次制裁北韓試射飛彈。不過，「制裁」一刀切的同時，往往也影響被制裁國的人民經濟生活。陸常駐聯合國代表張軍當地時間7日在聯合國安理會提出9點建議，呼籲聯合國安理會在祭出制裁手段時，務必要全面評估制裁的人道、經濟、社會影響，甚至要制定可操作的豁免條款；張軍更強調，制裁只是手段非目的，不應該無限期延長。

中新社報導，聯合國安理會7日就制裁問題舉行公開會，陸常駐聯合國代表張軍在會上提出中方9點建議。

張軍指出，制裁是《聯合國憲章》賦予安理會的特殊工具。過去二十多年，安理會制裁機制呈擴張趨勢，造成的人道民生負面影響不容忽視，越來越多地干擾普通民眾和第三國正常的經濟社會活動。

張軍拋出9點建議。他稱，銘記制裁是手段不是目的。制裁是為了給政治解決創造有利條件，不能成為外交努力的替代。安理會要克制輕易訴諸制裁或威脅制裁的衝動，堅持優先訴諸斡旋、調解、談判等非強制性手段。

他還稱，制裁要緊扣核心問題和目標，精準設計制裁機制；會員國要忠實執行安理會制裁。既不偷工減料，也不隨意擴大解讀、過度執行。

張軍還強調，安理會要密切關注並全面評估制裁的人道、經濟、社會影響。應設立透明、標準化、可操作的豁免條款。當前比較普遍的問題是，人道豁免門檻較高，標準不清，申請週期長，這些問題亟待解決。對於特定人道機構和人道物資，應設立常設性豁免機制。至於，遇到特殊情況或不可抗因素時要有特殊安排。

此外，張軍建議，安理會制裁不應是無限期的。今後所有新設立的制裁機制，都應引入「落日條款」。對現有制裁機制，要制定明確可行的退出標準。安理會要進行定期審查，一旦達到標準，就應即時調整或取消制裁。

他還呼籲，安理會制裁委專家人選的遴選，要堅持最高專業標準，體現多元性和公平地域分配。要著重提高發展中國家人選的代表性。中方建議安理會重新設立一個制裁問題工作組，負責全面審查安理會制裁的人道和負面影響。