金虎年面臨主要央行採取量化緊縮的波動環境，今年以來美、歐工業國家央行陸續轉為鷹派，帶動公債殖利率彈升，投顧建議布局採取多元配置掌握輪動契機，積極者可留意具低基期和評價面優勢，新興亞洲及新興市場當地債基金補漲行情。

近一周整體固定收益型ETF淨流入21億美元，主要淨流入全球固定收益型ETF有25.8億美元，新興市場與新興市場當地貨幣固定收益型ETF也各有1.4億及1.3億美元淨流入，主要淨流出歐洲固定收益型ETF的2.4億美元。以投資信評類別觀察，投資等級固定收益ETF淨流入21億美元，高收益固定收益ETF為淨流出9.9美元。

蘭克林證券投顧分析，全球負殖利率債券規模已降至4.87兆美元，為2016年以來首度低於5兆美元，摩根士丹利證券預估美歐英日四大央行資產負債表規模將於5月觸頂，未來12個月將減少2.2兆美元，較2018年平均一年減少0.5兆美元規模速度加快。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，目前認為通膨為永久的風險正在增溫，可能減緩通膨回復正常化的速度，市場可能尚未完全反映政策正常化過程中可能的波動風險。評價面則反映對企業獲利成長的高度預期，未來幾個月需要非常靈活的投資管理，但較長期而言，仍抱持樂觀看法，預期在經濟成長減速下，通膨很可能會在今年晚些時候朝長期趨勢水準緩和。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，預期未來幾季考量通膨後的實質利率仍有擴大空間，基金減碼存續期間以降低利率風險。看好波灣國家的改革題材，例如阿曼和埃及疫後復甦和油價反彈，改善波灣債市基本面，基金維持較高現金水位，在風險性資產拉回或新債券發行時，期有資金可進場投資，看好高殖利率公司債及新興市場主權債投資價值，高於投資級企業債。