農委會農業試驗所花卉研究中心歷經18年時間，培育出適合台灣環境的大花蕙蘭新品種，正式命名為「台農1號-大吉大利」，且在2021年9月2日取得品種權（品種權字第A02696號），屬大花品種，顏色為市場少見的橘色系，具生長強健、容易栽培、花梗直立、不易倒伏、花大、花朵數多等優點，做為春節盆花充滿喜氣；除盆花市場外，切花瓶插壽命可達15至20天，亦可當切花銷售，具有增加市場通路之優勢。

農試所指出，大花蕙蘭俗稱「虎頭蘭」或「東亞蘭」，花色以紅、粉紅為主，花期適巧在農曆春節期間，是國內主要春節盆花之一。台灣栽培大花蕙蘭品種主要由日本引進，平地栽培不易，目前主要栽培於南投縣魚池、霧社、苗栗縣卓蘭與臺中新社、東勢等海拔較高的地區。

農試所表示，近年來因氣溫上升，低海拔產區常因高溫造成花苞消蕾，也因高溫提早開花，使花農錯失農曆春節高價檔期造成損失。為改善前述產業缺口，該所於平地產區進行品種繁殖與選育，所選育的新品種花梗抽長期間花苞不易消蕾，較一般商業品種更能適應台灣環境。

農試所進一步說明，「台農1號-大吉大利」花朵唇瓣帶有紅色塊斑，植株高度約75公分，花梗直立長約64公分，花朵數約15朵，花朵大、朵數多、型美、充滿喜氣，又具備市場少見的橘色系花色，曾參加台灣國際蘭展榮獲得D組（其他蘭屬）第一獎及第二獎，是經國際參展肯定的優良品種，農試所即將公告授權。