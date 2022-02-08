桃園市大溪區本月5日發生一起因債務問題引發的槍擊案，42歲番姓男子與34歲黃姓男子因債務問題相約在大溪區浮筧路談判，過程中雙方一言不合，番男持暗藏的手槍朝黃男腿部開了1槍，造成他腿部粉碎性骨折但無生命危險，警方獲報7日凌晨前往平鎮區一處民宅攻堅逮捕黃男，起獲改造手槍一把、子彈13發及毒品安非他命，全案訊後移送桃園地檢署偵辦。

被害番男向警方供稱，和黃男是朋友關係，自己放在汽車內的金錢原本是要繳房屋貸款，卻被黃男拿走，但黃男卻說是番男欠債還錢理所當然，雙方對於金錢數額及是否為債務關係說法完全兜不攏，警方懷疑雙方都沒有說實話。

黃男開槍後隨即逃逸，大溪警方組成專案小組在連日追查下，掌握番嫌藏匿地點，於7日凌晨6時許，見時機成熟荷槍實彈持拘票前往平鎮區一處民宅展開攻堅。番男得知警方上門，竟躲藏於天井中，大批警力拆除冷氣從冷氣窗口進入將番男逮捕，現場起獲槍枝等證物，員警將犯嫌帶回依法偵辦，並擴大調查槍枝來源及有無涉及其他刑案。