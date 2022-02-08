男星香蕉（王俊傑）在2020年、年僅32歲就買下人生第一間千萬起家厝，而香蕉在上個月則在影片中透露，他決定買第二間房子，地點一樣選在新北市淡水，香蕉在2年內連買2房，投資理財能力令人佩服，不過，香蕉也透露，他其實不懂投資，全是靠硬存累積財富。

香蕉在YouTube影片透露，他將在淡水買第二間房子，香蕉表示，買房是他夢想中的事，家裡也沒有給他壓力，香蕉表示，他本業不在投資，有閒錢就會慢慢流失，所以香蕉決定把錢放在房地產「讓錢鎖在上頭」，並且能跟著通膨走，這是他覺得最保值的方法。

香蕉宣布在淡水買第2間房。（圖／取材自香蕉Youtube）

面對網友質疑他炒房，香蕉表示，他是為了讓家人和未來的自己過更好的生活，都不影響生涯規劃，都是剛性需求，至於有人認為香蕉買貴了，不過他仍相信自己：「當初買第一間也有相同聲音。但真正住、使用下來，非常值得」，香蕉認為，旁人聲音真的純參考，自己所聞與決策才能決定未來的面貌。

出道11年的香蕉，從淡水街頭藝人發跡，後來進入節目《瘋神無雙》當班底，並擔任節目《寶島神很大》主持人，走遍全台各種宗教盛會，不吝嗇分享生活大小事的香蕉也有經營Youtube頻道，香蕉演藝成績不俗，但他沒有靠投資增加自己的資產，香蕉扣掉必要開銷後，把收入都直接存起來，香蕉靠著驚人毅力，買了2間房，讓人佩服。