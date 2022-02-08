行政院今正式宣布解禁日本核災區福島5縣食品進口台灣，食藥署長吳秀梅表示，未來管制將由禁止特定地區改為禁止特定風險品項，如福島5縣生產的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，而針對高風險品項要求檢具雙證。

吳秀梅表示，未來日本食品各項管制措施將把「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」，只要日本禁止流通的品項，都不准進口台灣，福島5縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜屬於特定風險品項，仍禁止進口台灣。

食藥署長吳秀梅。（本報資料照/鄭任南攝）

吳秀梅表示，未來可開放進口的食品，必須檢具雙證明，即輻射檢驗證明跟產地證明，特定地區的水產品、菇類、茶類、乳製品跟嬰幼兒食品，如靜岡縣茶葉等，皆採雙證管理。

吳秀梅說，目前所有來自日本都要產地證明，未來也是如此，而福島5縣的進口食品會採百分之百逐批檢驗，過去9大類必須逐批查驗的食品，查驗頻率也會維持，她重申，邊境會持續嚴格把關，絕不容許核食進口。