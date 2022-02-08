新疆女星迪麗熱巴身有如洋娃娃般臉孔，在大陸已經晉升成流量女王之一，每次出席活動的造型都能創造不少話題，日前出席「2022網絡視聽年度盛典」活動時，以一襲「璀璨星河禮服」造型成為微博熱搜，尤其拍出一系照片讓她的「腰臀比」真實現形。

迪麗熱巴在「2022網絡視聽年度盛典」身穿一襲銀白色透視魚尾禮服，超深Ｖ領口綴滿水鑽，而下身有著若隱若現的透視感，而貼身的禮服讓她的身型一覽無遺，尤其在微博流傳的寫真照中，能見到迪麗熱巴將身體折成S曲線，正面照又見到她驚人「腰臀比」，完美的體態像極了「冰雪女王」，且當晚並和楊洋同框演唱戲劇主題曲《煙火星辰》，讓粉絲又重溫他們合演《你是我的榮耀》的昔日時光。

迪麗熱巴穿「璀璨星河禮服」。（圖/微博）

迪麗熱巴開深V折S曲線，曝驚人真實「腰臀比」。（圖/微博）

迪麗熱巴「璀璨星河禮服」受到粉絲讚賞，紛紛留言「大美女真得太絕了」、「這個裙子好美啊，身材也好辣」、「每次禮服都很契合主题，這次是把星河穿在身上的大明星」、「禮服真的美，皮膚美身材棒」、「好美好高貴」。