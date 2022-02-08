大陸電商巨頭京東創始人兼執行長劉強東將向慈善機構捐贈價值超過23億美元的股票。在大陸政府倡導「共同富裕」理念下，劉強東是最新一位進行大筆捐贈的商界精英。

據《華爾街日報》報導，京東集團近日在提交給美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)的公告中說，劉強東計畫向一家協力廠商慈善機構捐贈6240萬股股票。

京東在美國上市的美國存托憑證(ADR)2月1日收於75.08美元。每份ADR代表該公司兩股股票，劉強東計畫捐贈的股份價值約為23.4億美元，也就是近150億人民幣。

根據京東的公告，這150億資金的流向不是京東關聯企業，而是教育和環保，事實上，這也是劉強東長期以來一直關注的公益事業。

公開資料顯示，劉強東目前個人持有京東集團4.22億股，占總股本的13.48％。若捐贈完成，其持股數將有所縮水，減少至約3.6億股，該持股數量仍大於第四大股東沃爾瑪2.89億股的持股量。