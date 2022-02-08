位在花蓮縣吉安鄉的勝安宮，每逢元宵節均會舉辦燈謎系列活動，吸引近萬民眾參與，感受過節氛圍，不過去年疫情爆發，廟方忍痛取消連辦40餘年的燈謎晚會活動，今年隨Omicron變種病毒來勢洶洶，決議再次暫緩辦理。

勝安宮為天上王母娘娘本宮，農曆春節期間，不少虔誠信徒會特地走訪參拜，廟方每年元宵節，均會舉辦燈謎晚會，吸引大批民眾參與，而攤販也會沿街擺攤叫賣，廟前總是人聲鼎沸，過節氣氛濃厚，不過去年因疫情影響，廟方決議取消已連續舉辦43年的元宵燈謎活動，今年是否恢復，備受外界關心。

勝安宮今指出，疫情尚未趨緩，配合中央流行疫情指揮中心及花蓮縣政府政策，將相關易造成群聚且無法實名管制的活動停辦或調整，經管理委員會決議，今年元宵節燈謎晚會取消，且不提供平安餐及施放煙火等活動，不過正月15的禮斗法會將正常舉行，但護燈開燈由工作人員代為執行。

雖然往年熱鬧的燈謎活動取消，但勝安宮已在春節期間，在廟內展出上千盞彩繪及參賽手工燈籠，今年迎接旺虎年，特別在宮廟前，擺放高約1.5米的老虎元宵花燈，且兩側還用粉色櫻花圍繞點綴，充滿春意，且夜晚點燈時，還會變化不同色彩，相當耀眼。

勝安宮表示，虎年主題燈、參賽花燈、書法展覽及平安橋等，均歡迎民眾前來參觀，不過請依出入口指示動線參拜，且入宮期間，需全程戴口罩、量測體溫，並以提供的酒精進行手部清潔。