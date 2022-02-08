台股今天續強，早盤指數大漲逾百點，衝上「萬八」關卡。盤中台積電漲勢雖收斂，但其餘蘋概權值股、航運族群等欣欣向榮，帶動指數力守18000點之上。

在貨幣政策疑慮和烏克蘭緊張情勢影響下，美股延續震盪走勢，終場多半收低。台股延續昨天大漲225.9點氣勢，今天早盤漲逾百點，衝上「萬八」關卡，盤中高點來到18046.87點，上漲逾140點。至11時6分左右，台股加權指數來到18023.94點，上漲123.64點，成交值來到新台幣1767.29億元。

觀察權值股表現，晶圓代工廠台積電橫盤整理，早盤上漲7元，漲幅逾1%，盤中漲勢縮小，上漲1元，至636元，漲幅0.16%。

其餘權值股表現欣欣向榮，鴻海上漲1.94%，至105元。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲幅皆逾5%；航空股華航和長榮航重啟漲勢，漲幅分別超過3%與5%；觀光族群人氣也回籠。

車用二極體族群今天表現強勢，強茂大漲近8%，股價重回百元關卡之上，來到102.5元；朋程股價也來到217元，漲幅近5%。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台股封關前跌勢深，顯示投資人不願意抱股過年；年假期間美股表現不錯，激勵台股開春大漲，今天延續昨日開紅盤的漲勢，指數上漲逾百點，且上漲家數達660家，下跌不到200家，有明顯落差，台積電盤中僅小漲1元，顯示萬家齊漲格局，台股結構健康。（編輯：楊蘭軒）1110208