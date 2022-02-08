搶攻情人節消費商機，台北君悅酒店浪漫住房、特色套餐及限量甜點多管齊下，2月28日前預訂「縱旅時光2.0」住房專案，入住豪華客房(含浴缸)享翌日客房內精緻早午餐、90分鐘以上SPA療程5折及全館餐廳用餐8折，還可至Cheers歡飲廊兌換浪漫酒款「日嚐．愛戀」與情人共享微醺時光，爭取情人同行入住。

餐飲方面，寶艾西餐廳2月11日（週五）至 2月14日（週一）推出以頂級伊朗魚子醬、日本馬糞海膽等奢華鮮味為亮點的頂級餐酒饗宴，亦可額外加購「粉紅泡泡」求婚專案，享玫瑰花束、松露巧克力、4吋比利時巧克力求婚蛋糕及特別訂製She Said Yes酩悅粉紅氣泡酒，滿足一站式行程需求。

Ziga Zaga 2月11日（週五）至 2月14日 （週一）同步獻上以繽紛愛戀為料理亮點的5道式情人餐宴，菜色包含經典前菜、烤鴨風味湯品，主餐為炭烤伊比利豬排佐酸甜蜜桃醬，亦可選擇匯集寶島海鮮與北海道生食干貝的爐烤紙包料理，加購還能享有情人節粉紅香檳巧克力禮盒，告白獻情致勝絕佳首選。

Baguette禮品烘焙坊即日起推出期間限定，象徵忠貞不渝的「粉紅香檳巧克力」，頂著粉紅晶透無暇外層，由屢獲國際巧克力比賽大獎肯定的點心房主廚陳建佑精心設計，大膽選用法國酩悅粉紅香檳揉合濃度41％法國牛奶巧克力，尾韻留存莓果清香，口感猶如雲朵般絲滑柔順；主廚特別推薦：夢幻粉紅大理石紋面的情人節蛋糕「翩．愛」，主打常溫保存，甜蜜滋味如熱戀情侶翩翩起舞。

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