香港知名女星佘詩曼，2018年在宮廷戲《延禧攻略》中飾演「嫻妃」一角而爆紅，成功攀向事業巔峰，陸續又在大陸接演多部電視劇。而出道多年與多位大咖明星合作過的她，日前也趁著過年期間到85歲的謝賢家中拜年，還在社群媒體上公開兩人的合照，意外曝光影帝豪宅裝潢與近況，引起網友熱烈討論。

佘詩曼在2017年時曾與謝賢合作演出電視劇《賭城群英會》，因此結下父女之緣，近日佘詩曼也遵循新年傳統前往謝賢家中拜年，並在IG上曬出兩人的合照。照片中，只見桌上滿是豐盛的佳餚，佘詩曼穿著大紅色的喜氣針織衫，將雙手搭在謝賢的肩上，展現好感情，不少人也注意到兩人背後的豪宅裝潢，看起來相當簡約大方，吸引大批網友留言「四哥還是那麼帥，佘佘還是那麼美」、「真孝順~探望老人家」、「四哥看起來精神不錯」、「感覺四哥家很舒服」。

事實上，現在85歲的謝賢對於香港影視圈有著一定的地位，演過無數作品的他，早年便憑著自然又精湛的演技獲得觀眾肯定，去年還靠著電影《殺出個黃昏》，獲得第28屆「香港電影評論學會大獎」的最佳男演員。不過，先前他卻遭到親生兒子謝霆鋒爆料，近期生活幾乎無法自理「每天就像在等死」，讓許多粉絲相當擔心他的身體狀況，如今看到他神采奕奕的照片也讓許多人放心不少。